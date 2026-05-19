На участке Московского скоростного диаметра временно перекрыли движение

В Москве временно перекрыли движение по внутренней стороне участка МСД

Власти Москвы напомнили жителям и гостям столицы о временном закрытии внутренней стороны Московского скоростного диаметра (МСД). Движение перекрыто на участке от Лосиноостровской улицы до Щелковского шоссе. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Напоминаем, что внутренняя сторона МСД от Лосиноостровской улицы до Щелковского шоссе временно закрыта», — говорится в сообщении столичного департамента транспорта.

В ведомстве также уточнили, что движение в обоих направлениях в этом районе организовано по внешней стороне магистрали.

Кроме того, в Дептрансе предупредили москвичей о жаркой погоде и призвали не оставлять детей и животных в автомобилях.

До этого стало известно, что в Москве пролет эстакады Северо-Восточной хорды (СВХ) прогнулся от огня разгоревшегося под ней пожара.

«Пролет эстакады Северо-Восточной хорды прогнулся из-за воздействия пламени. Сильный пожар бушует прямо под эстакадой в районе Амурской улицы. Горит склад лакокрасочных материалов. Рядом еще и подстанция, так что пожар максимально неудобен для тушения», — отмечалось в Telegram-канале «МК: срочные новости».

Сильный пожар на Амурской улице на востоке Москвы возник днем в воскресенье, 17 мая. По предварительным данным, могли загореться бытовки.

