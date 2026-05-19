Россиянам рассказали об ошибках при выборе подержанного авто

Весной традиционно увеличивается количество обращений по подбору подержанных машин. Автоэксперт Евгений Королев в беседе с «Лентой.ру» перечислил главные ошибки, которые совершают россияне при покупке б/у машины, и дал советы, как их избежать.

По словам эксперта, первая и самая опасная — попытка сэкономить любой ценой. Машина, которая стоит заметно дешевле рынка, почти всегда скрывает серьезные проблемы — восстановление после ДТП, скрученный пробег или юридические обременения. Лучше рассмотреть ту же модель в другой комплектации или предыдущем поколении, но не брать подозрительно дешевый вариант.

Вторая ошибка — покупка под влиянием эмоций. Многие ведутся на мощный двигатель, забывая, что автомобиль с мотором более 250 л.с. облагается максимальным транспортным налогом. Кроме того, покупатели часто переоценивают свои возможности, не учитывая расходы на обслуживание, например, мощного внедорожника для города, отметил специалист.

Третья ошибка — игнорирование диагностики и осмотра. Эксперт советует проверять геометрию кузова (зазоры, закрывание дверей, следы шпатлевки), затем слушать двигатель на предмет стабильности оборотов, стуков и вибраций, а также обязательно проводить диагностику на СТО.

Четвертая ошибка — доверие красивым рассказам продавца. На вторичном рынке большинство — перекупщики и дилеры, а не частные владельцы. Типичные уловки: «машина гаражного хранения» (якобы щадящая эксплуатация) или «брал для супруги, ей не понравилась» (способ откреститься от перепродажи).

Пятая ошибка — халатность при проверке документов и чистоты. Нужно заглядывать в труднодоступные ниши салона, оценивать состояние руля и педалей, а также сверять СТС, ПТС и VIN-номера. Если автомобиль пригнан из-за границы, требуются таможенные документы. Если машина в залоге — расписка о погашении кредита или справка из банка в день сделки, отметил Королев.

