Родственник Monjaro: в Казахстане начались продажи Lynk & Co 08

Motor: в Казахстане появился кроссовер Lynk & Co 08 за 3,4 млн рублей
Казахстанское представительство китайской премиум-марки Lynk & Co начало предлагать клиентам большой кроссовер Lynk & Co 08. В начальном исполнении Pro модель доступна за 21,9 млн тенге (4,5 млн рублей), сообщает журнал Motor.

Автомобиль длиной 4820 мм оснащен гибридной силовой установкой, в состав которой входит 1,5-литровый бензиновый мотор. ДВС может подкючаться к передним колесам при резких разгонах и на высоких скоростях, но основную часть времени играет роль генератора, подзаряжающего тяговую батарею.

В Казахстане предлагается переднеприводная модификация с одним электромотором. Мощность силовой установки составляет 380 л.с.

Кроссовер построен на платформе CMA, которую также использует Geely Monjaro. В Казахстане он стоит от 15,5 млн тенге (2,4 млн рублей), а в России — от 4,4 млн рублей.

До этого в Казахстане стартовали официальные продажи новой модели марки Changan, седана Changan Eado Plus, который отныне будет открывать локальную гамму китайской марки. Стоимость базовой версии Comfort составляет 7 млн тенге (1,1 млн рублей).

При длине 4730 мм автомобиль является представителем класса среднеразмерных седанов.

Ранее россиянам рассказали об ошибках при выборе подержанного авто.

 
