В Екатеринбурге объявили программу фестиваля мотокультуры «Движение»

В Екатеринбурге объявили полную программу третьего фестиваля мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Фестиваль пройдет в течение трех дней — 5-7 июня в центре Екатеринбурга и в Музейном комплексе (Верхняя Пышма), сообщили «Газете.Ru» организаторы.

По традиции ключевыми площадками станут Исторический сквер Екатеринбурга, улица 8 Марта, акватория Городского пруда и Музейный комплекс (Верхняя Пышма). Также впервые в рамках фестиваля в этом году состоится Первый женский мотофорум, в котором примут участие женщины-байкеры со всей России и из-за рубежа.

Одним из ключевых изменений в площадках фестиваля станет перенос трассы для кубка по суперэндуро с улицы 8 марта в Исторический сквер. Трассу построят прямо вокруг фонтана на реке Исеть, а спортсмены будут пересекать воду через мосты.

«В этом году улица 8 Марта примет выступления по стантрайдингу и мотофристайлу. А Кубок по суперэндуро переносится в Исторический сквер. Впервые в России и в мире мы сделаем очень интересную трассу, в которой будет задействован водный канал. В акватории Верх-Исетского пруда пройдут всероссийские соревнования по водным видам спорта: аквабайк, гидрофлай, мотосёрф, фристайл. На соревнования приедут сильнейшие спортсмены мира и России», — рассказала директор Департамента физической культуры и спорта Администрации города Екатеринбурга Людмила Фитина.

Главный день фестиваля, суббота, 6 июня, по традиции начнется с мотопарада из Музейного комплекса (Верхняя Пышма). Церемония открытия начнется с молебна, который проведет митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Одним из эпизодов программы станет показательное выступление мотоспортсмена и инженера Степана Маслова, который разработал первый в России мотоцикл, который ездит по воде.