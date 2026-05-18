Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Автомобили

В Екатеринбурге объявили программу фестиваля мотокультуры «Движение»

В Екатеринбурге презентовали полную программу фестиваля мотокультуры «Движение»
Пресс-служба фестиваля «Движение»

В Екатеринбурге объявили полную программу третьего фестиваля мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Фестиваль пройдет в течение трех дней — 5-7 июня в центре Екатеринбурга и в Музейном комплексе (Верхняя Пышма), сообщили «Газете.Ru» организаторы.

По традиции ключевыми площадками станут Исторический сквер Екатеринбурга, улица 8 Марта, акватория Городского пруда и Музейный комплекс (Верхняя Пышма). Также впервые в рамках фестиваля в этом году состоится Первый женский мотофорум, в котором примут участие женщины-байкеры со всей России и из-за рубежа.

Одним из ключевых изменений в площадках фестиваля станет перенос трассы для кубка по суперэндуро с улицы 8 марта в Исторический сквер. Трассу построят прямо вокруг фонтана на реке Исеть, а спортсмены будут пересекать воду через мосты.

«В этом году улица 8 Марта примет выступления по стантрайдингу и мотофристайлу. А Кубок по суперэндуро переносится в Исторический сквер. Впервые в России и в мире мы сделаем очень интересную трассу, в которой будет задействован водный канал. В акватории Верх-Исетского пруда пройдут всероссийские соревнования по водным видам спорта: аквабайк, гидрофлай, мотосёрф, фристайл. На соревнования приедут сильнейшие спортсмены мира и России», — рассказала директор Департамента физической культуры и спорта Администрации города Екатеринбурга Людмила Фитина.

Главный день фестиваля, суббота, 6 июня, по традиции начнется с мотопарада из Музейного комплекса (Верхняя Пышма). Церемония открытия начнется с молебна, который проведет митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Одним из эпизодов программы станет показательное выступление мотоспортсмена и инженера Степана Маслова, который разработал первый в России мотоцикл, который ездит по воде.

 
Теперь вы знаете
Нормы ферритина точно не знают даже врачи. Зачем тогда его «поднимать»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!