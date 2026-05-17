Редчайшая заднемоторная Tatra выставлена на продажу в России

В Волгограде выставили на продажу заднеприводную Tatra за 2,8 млн рублей

В Волгограде на продажу выставили отреставрированный представительский седан Tatra T603 1971 года выпуска, сообщает «Журнал Авто.ру».

За чехословацкий седан с установленным сзади двигателем V8 с воздушным охлаждением продавец просит 2,8 млн рублей. Автомобиль, как утверждает владелец, прошёл полную реставрацию с последующей обкаткой. При восстановлении была максимально соблюдена заводская спецификация, реставраторы стремились привести машину к оригинальному состоянию.

В ходе восстановительных работ был перекрашен кузов, обновлена хромированная отделка. Заявленный пробег составляет 50 тыс. км, машина находится на учете в ГИБДД.

Tatra T603 — представительский седан с заднемоторной компоновкой, который выпускали в Чехословакии с 1956 по 1975 год. Под задним капотом у него 2,5-литровый двигатель V8 с воздушным охлаждением, работающий в паре с 4-ступенчатой механической коробкой передач. Длина такой машины составляет 5065 мм, колёсная база 2748 мм.

Ранее Toyota получила право продавать в России внедорожники Land Cruiser и Fortuner.