Водитель на огромной скорости сбил 10-летнего мальчика на «зебре» и попал на видео

В Сургуте водитель сбил 10-летнего мальчика на зебре и попал на видео

В Сургуте 10-летний мальчик получил несовместимые с жизнью травмы после наезда автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «К-Информ Сургут» и публикует видеозапись инцидента.

«Ребёнок переходил дорогу по пешеходному переходу. Водитель иномарки на большой скорости сбил его», — отмечается в публикации.

На кадрах с места происшествия видно, что ребенок перебегал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель, двигавшийся в правом ряду, затормозил и пропустил пешехода. В левом ряду мальчика сбил быстро ехавший автомобиль. От сильного удара пострадавший взлетел в воздух и упал на асфальт.

До этого в Подмосковье перекрыли движение на участке ЦКАД после ночной атаки БПЛА.

Ранее в Москве перекрыли проезд по СВХ из-за пожара под эстакадой.