Видео: человек свалился с велосипеда под колеса автомобиля в Калининграде

В Калининграде водитель переехал велосипедиста и попал на видео

В Калининграде велосипедист, переезжавший дорогу, упас с велосипеда под колеса проезжающего автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash и публикует видеозапись инцидента.

«Машина переехала велосипедиста в Калининграде. Это произошло на кольце Московского проспекта и Буткова. Сейчас парень в больнице», — отмечается в публикации.

На кадрах с места происшествия видно, что велосипедист пересекал проезжую часть, не спешившись. Он потерял управление и упал на проезжую часть. Молодой человек при этом слетел с велосипеда и попал под колеса автомобиля. Водитель в этот момент увеличил скорость и переехал человека.

