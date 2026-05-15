Модель Москвич 3, которой меньше четырех лет, переживет обновление

В текущем году российский автопроизводитель «Москвич» планирует модернизацию модельного ряда. Изменения коснутся самого доступного кроссовера Москвич 3 и флагманского Москвич 8, сообщила пресс-служба компании «Российской газете».

Издание не уточнило, в чем будет заключаться будущие обновления.

Компактный кроссовер Москвич 3 выпускается с ноября 2022 года. Таким образом, модели меньше четырех лет.

Большой кроссовер Москвич 8 был представлен в апреле 2024 года. Однако продажи были перенесены на февраль 2025 года.

