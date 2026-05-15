Глава Belgee ездит на белорусском автомобиле

Глава Belgee ездит на электрокаре Geely EX2 и кроссовере Belgee X50
Директор белорусского СЗАО «БЕЛДЖИ», выпускающего автомобили под марками Geely и Belgee, Геннадий Свидерский сообщил, что ездит на кроссовере Belgee X50, а по территории завода передвигается на электрокаре Geely EX2. Об этом руководитель компании рассказал изданию «Беларусь сегодня».

«Я езжу на X50. Для меня это самая сбалансированная машина. По заводу еще передвигаюсь на Geely EX2. Это электромобиль, который вообще не требует никаких знаний. Там одна клавиша «вперед-назад» и видеокамера, которая позволяет тебе видеть, можешь даже в стекло не смотреть», - приводит слова Свидерского издание.

Единственный электромотор Geely EX2 развивает 116 л.с. максимальной мощности, а емкость литий-железо-фосфатной батареи составляет 39,4 кВт⋅ч. Максимальная скорость равна 130 км/ч, а дальность пробега при полном заряде тягового аккумулятора — 395 км.

По габаритам (4135×1805×1580 мм) Geely EX2 относится к компактным хетчбэкам. В стартовый набор оборудования включены водительские ассистенты, медиасистема, климат-контроль и другое оснащение, включая обогрев сидений.

