Россиянам рассказали, можно ли жить в гараже

«За рулем»: жить в гараже можно только после его перевода в статус жилого дома

Проживание в гараже незаконно и опасно: за это грозит штраф и принудительное освобождение помещения. Об этом сообщает журнал «За рулем».

«По закону, гараж – это объект капитального строительства, который предназначен исключительно для хранения и обслуживания транспортного средства. Никакого официального статуса жилого помещения у него нет и быть не может. Внести туда мебель, поставить диван и обогреватель – пожалуйста, но прописаться или признать это полноценным жильём не выйдет», — говорится в публикации.

Юристы предупреждают, что систематическое проживание в гараже влечет за собой серьезные последствия. В первую очередь это является грубым нарушением требований пожарной безопасности. Гаражи, как правило, не оборудованы системами дымоудаления и нормальной вентиляцией, а при возникновении чрезвычайной ситуации пути спасения отсутствуют.

Бдительные соседи или председатель гаражного кооператива могут обратиться с жалобой в администрацию или полицию. И тогда у владельца гаража возникнут проблемы: ему грозит штраф, а в наиболее серьезных случаях — обязанность освободить помещение и восстановить его первоначальное состояние за собственный счет.

Легально жить в гараже можно только после его перевода в статус жилого дома. Но для этого нужно получить разрешение на реконструкцию, провести свет, воду, отопление, канализацию и доказать, что гараж пригоден для круглогодичного проживания. Процесс долгий и хлопотный.

