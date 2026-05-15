Корейские кроссоверы KGM сильно подешевели в России

В России стали дешевле две модели корейского бренда KGM (бывший SsangYong) — кроссовер Torres и рамный внедорожник Rexton. Компания увеличила прямые скидки на 200 и 300 тыс. рублей соответственно. Об этом сообщает портал «Автоновости дня».

Теперь на Torres 2024 года выпуска выгода составляет от 750 до 950 тыс. рублей, благодаря чему, например, комплектацию «Оптимум» можно купить за 3,86 млн рублей, а «Престиж 4х4» — за 4,38 млн рублей. Автомобили 2025 года выпуска стали доступнее на 450–600 тыс. рублей. KGM Torres оснащается 1,5-литровым 163-сильным турбомотором и 6-ступенчатым «автоматом» Aisin.

Что касается внедорожника Rexton, то скидки на него достигли 700 тыс. рублей на модели 2024 года: так, «Оптимум 4х4» теперь стоит 5,2 млн рублей вместо прежней цены. Версии 2025 года подешевели на 300–400 тыс. рублей. Под капотом всех версий Rexton, включая новую семиместную «Экстра 4х4», находится 2,0-литровый 225-сильный турбомотор с полным приводом Part-time и понижающей передачей.

