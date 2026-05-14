Россиянам объяснили причину внезапной популярности автомобилей Audi

Автоэксперт Забелин: всплеск спроса на Audi в России вызван мощностью моторов

Продажи новых автомобилей немецкой марки Audi в России по итогам января — апреля выросли на 445%, составив 3410 штук. Причина успеха бренда, который прежде пользовался ограниченным спросом, объясняется низкой мощностью двигателей этих машин. Об этом «Газете.Ru» рассказал автоэксперт Евгений Забелин, занимающийся параллельным импортом техники.

В гамме Audi для рынка КНР сохранились ДВС мощностью менее 160 л.с. Для таких автомобилей действует льготная ставка утилизационного сбора в размере 3,4 тыс. рублей при оформлении на физическое лицо, уточнил собеседник «Газеты.Ru».

В частности, европейский бренд предлагает в Китае модели A3, Audi Q2L и Audi Q3, оборудованные турбированными моторами 1.4 TSI, чья отдача составляет 156 л.с.

Таким образом, Audi китайского производства, попадающие в «доутильную» зону оформления, стали привлекательным вариантом для ввоза в Россию.

