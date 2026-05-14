В Лобне за миллион продают сделанную из гаража студию звукозаписи

В подмосковном городе Лобня на продажу за 1 млн рублей выставили гараж, отапливаемый тепловым насосом (кондиционером). В помещении сделано отдельное помещение площадью 2 кв.м., которое использовалось для звукозаписи. На факт публикации объявления обратила внимание «Газета.Ru».

Входнaя гpуппа была изменена: убpаны ворота, проем заложeн пeнoблoкoм и утeплен минватой, поcтaвлeнa метaлическая двepь. Пpи желании cтeну легкo paзoбрать и вepнуть вopoта, уточняет продавец помещения.

Продающийся объект недвижимости может напомнить гараж из французского сериала «Элен и ребята», где группа юношей и девушек проводила свободное от учебы время, посвящаяя его музыкальным репетициям.

