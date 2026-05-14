Mazda объявила о возвращении на рынок своего самого маленького кроссовера

Mazda возродит кроссовер CX-3 для рынков Европы и США в 2027 году

Mazda официально подтвердила, что ее самый маленький кроссовер CX-3 получит второе поколение. Премьера новинки состоится в 2027 году. Об этом сообщает Carscoops.

В начале 2020-х автомобиль исчез из продажи в Европе и США, будучи вытесненным более крупным и популярным CX-30. Производство нового CX-3 наладят на тайском заводе AutoAlliance Thailand. Модель должна укрепить позиции Mazda в массовом сегменте компактных SUV.

О технической начинке Mazda пока говорит сдержанно. Все будет зависеть от региона. Это означает, что новый CX-3 будет как минимум мягким гибридом (MHEV), а возможно, и полноценным гибридом (HEV). Полностью электрической версии, судя по всему, не будет.

