Hyundai зарегистрировал в России два товарных знака для авто и запчастей

Hyundai зарегистрировала в России бренды Elantra и Mighty до 2034 года

Южнокорейская Hyundai Motor Company 12 мая 2026 года зарегистрировала в Роспатенте два товарных знака — Elantra и Hyundai Mighty. Об этом свидетельствуют данные сервиса проверки контрагентов Rusprofile, с которыми ознакомились «Известия».

Согласно официальной информации, исключительное право на оба бренда будет действовать до июля 2034 года. Регистрация позволяет выпускать под этими названиями легковые и грузовые автомобили, а также запасные части и комплектующие к ним.

Производство автомобилей Hyundai в России было приостановлено в марте 2022 года. Официальной причиной тогда назывались перебои с поставками комплектующих. Позже корейский автопроизводитель продал свой завод в Санкт-Петербурге (ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус») за 10 тыс. рублей. Условием сделки стало право обратного выкупа в течение двух лет.

Однако в феврале 2026 года стало известно: Hyundai Motor Company не воспользовалась этим правом и не стала возвращать предприятие. ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» было основано ещё в марте 2008 года.

