Обновленный Changan Uni-V вышел на рынок России

Changan объявил о старте продаж в России обновленного спортивного лифтбека Uni-V, сообщает пресс-служба компании. Главное изменение — под капотом: прежний 1.5-литровый двигатель заменили на турбомотор Blue Core 2.0T с чугунным блоком.

Мощность нового агрегата — 235 л.с., крутящий момент — 390 Нм. В паре с ним работает 8-ступенчатый «автомат» Aisin. Разгон до 100 км/ч теперь занимает 6,8 с.

Возросшая динамика потребовала доработки аэродинамики. Автомобиль получил активный задний спойлер. Габариты лифтбека: длина 4740 мм, ширина 1838 мм, высота 1430 мм, колесная база 2750 мм, дорожный просвет 152 мм.

В салоне — спортивный руль, черный потолок, отделка замшей. Для России добавили расширенный «теплый» пакет опций: подогрев всех сидений, руля, лобового и заднего стекол.

В оснащение входят 6 подушек безопасности, видеорегистратор, телематика с сервисами «Яндекса», поддержка Apple CarPlay и Android Auto. Объем багажника — 465 л (до 1000 л со сложенными сиденьями). Электропривод крышки багажника, полноразмерная «запаска» и гарантия 5 лет или 150 тыс. километров — в стандарте.

