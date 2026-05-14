Конгрессмены США инициировали запрет на ввоз в страну «умных» машин из России и КНР

В США инициировали запрет на ввоз авто из России и КНР с выходом в интернет

Группа американских конгрессменов представила двухпартийный законопроект, который предусматривает запрет на ввоз в США автомобилей с подключением к интернету из Китая и России с 2027 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

«С 1 января 2027 года включительно ввоз, производство, продажа, перепродажа или вывод в продажу между штатами в Соединенных Штатах транспортных средств с подключением к интернету запрещается», - говорится в тексте документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

По мнению авторов документа, такие машины собирают и передают большие объемы конфиденциальных данных, включая геолокацию и личную информацию. Доступ к этим данным со стороны иностранных игроков они называют угрозой национальной безопасности и шпионажем.

Действие закона предлагается также распространить на КНДР и Иран. Но особое внимание в документе уделяется Китаю, который, как в нем отмечается, экспортирует около 8 млн автомобилей в год — вдвое больше любой другой страны. Инициатива также запрещает производство, продажу и перепродажу таких машин на территории США. На данный момент законопроект направлен на рассмотрение в комитет по торговле, науке и транспорту.

