Стало известно, когда в России появится новый кроссовер Wey V9X

КроссоверWey V9X будет представлена на российском рынке в четвертом квартале 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Great Wall Motor.

Отмечается, что флагманский шестиместный кроссовер прошел трехмесячные зимние испытания в России, включая Мурманск (до -20°C) и Сургут (до -35°C). За 30 тыс. километров были протестированы гибридная силовая установка, трансмиссия, подвеска, системы безопасности и мультимедиа.

Российская версия получит зимний пакет: подогревы зеркал, лобового стекла, форсунок стеклоомывателя, руля и всех сидений, увеличенный бачок стеклоомывателя и дополнительную антикоррозийную обработку кузова.

Wey V9X построен на платформе GWM ON. Автомобиль оснащается гибридной интеллектуальной архитектурой полного привода (Super Hi4), которая включает двухлитровый турбированный двигатель, четырёхступенчатую гибридную трансмиссию, высоковольтную систему с поддержкой быстрой зарядки.

