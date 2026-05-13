Обновленная Mazda3 дебютирует в Европе с минимальными доработками

Обновлённая Mazda3 получила матричные фары и научилась распознавать мотоциклы
Японская компания Mazda представила обновление для модели 3 2027 года. Об этом сообщает Carscoops.

Спустя восемь лет после выхода компактного хетчбэка и седана японский автопроизводитель решил не проводить полноценный рестайлинг, а ограничился минимальными изменениями. Первым рынком для обновленной версии станет Европа, затем автомобиль появится в других регионах.

Главное техническое новшество — матричные светодиодные фары с функцией подсветки пешеходов. Система адаптивного круиз-контроля теперь работает в связке с распознаванием дорожных знаков. Функция экстренного торможения и помощник смены полосыдвижения научились обнаруживать мотоциклы.

В салоне появились новые серые акценты, но черный глянцевый пластик на центральной консоли никуда не делся. Добавлена комплектация Homura Plus в которую входят система кругового обзора,парктроники, подогрев кожаных сидений и акустикой Bose с 12 динамиками.

Двигатели не изменились: доступны 2,5-литровый «атмосферник» мощностью 140 л.с., а также 186-сильная гибридная версия e-Skyactiv X с передним или полным приводом.

