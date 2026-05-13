В Швеции выставили на торги редчайшие прототипы автомобилей Saab

Семь прототипов Saab, которые годами пылились на бывшем заводе компании в шведском Тролльхеттане, выставлены на аукцион. Об этом сообщает The Drive.

Отмечается, что лот включает восемь автомобилей, но семь из них — это Saab. Три модели Saab 9-3 выпуска 2014 года — предсерийные бензиновые версии, которые готовили для краш-тестов, но так и не использовали. Также на продажу выставлены электрические версии: предсерийный 9-3 EV 2019 года (сборка для Китая), его полноприводный вариант, беспилотный прототип 9-3 и один экземпляр с увеличенным запасом хода. Разработкой большинства машин занималась компания NEVS.

Восьмой автомобиль в списке — прототип кроссовера Hengchi 5, созданный под брендом Evergrande. Аукцион пройдет 21 мая на шведской платформе Klaravik. Участвовать можно дистанционно, однако для покупателей не из Швеции потребуется регистрация в качестве юридического лица. Частные лица из Швеции могут торговаться без дополнительных условий.

Saab Automobile прекратил производство легковых автомобилей в 2011 году. В декабре того же года компания подала заявление о банкротстве.

В 2012 году активы обанкротившегося производителя выкупила шведско-китайская компания National Electric Vehicle Sweden (NEVS). NEVS владела заводом в Тролльхеттане и правами на производство моделей Saab 9-3, но не имела права использовать оригинальный логотип Saab.

В 2013–2014 годах NEVS выпустила ограниченную партию бензиновых Saab 9-3, однако наладить серийное производство не удалось. В последующие годы компания разрабатывала электрические прототипы, включая модели с полным приводом, самоуправляемый автомобиль и версию с увеличенным запасом хода. Ни один из этих проектов не был запущен в массовое производство.

В 2023 году NEVS остановила операции на заводе в Тролльхеттане.

До этого были названы 10 семейных кроссоверов, которые никогда не ломаются.

В частности, лучший результат — 85 баллов из 100 — показал Chevrolet Blazer, который вдобавок оказался одним из самых экономичных в обслуживании. Кроме того, в отношении модели не было ни одной отзывной кампании.

Ранее сообщалось, что в России рекордно выросли продажи подержанных пикапов.