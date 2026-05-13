Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Автомобили

В Швеции выставили на торги редчайшие прототипы автомобилей Saab

В Швеции с аукциона продадут уникальную коллекцию автомобилей Saab
Кадр из видео/Klaravik Sverige/YouTube

Семь прототипов Saab, которые годами пылились на бывшем заводе компании в шведском Тролльхеттане, выставлены на аукцион. Об этом сообщает The Drive.

Отмечается, что лот включает восемь автомобилей, но семь из них — это Saab. Три модели Saab 9-3 выпуска 2014 года — предсерийные бензиновые версии, которые готовили для краш-тестов, но так и не использовали. Также на продажу выставлены электрические версии: предсерийный 9-3 EV 2019 года (сборка для Китая), его полноприводный вариант, беспилотный прототип 9-3 и один экземпляр с увеличенным запасом хода. Разработкой большинства машин занималась компания NEVS.

Восьмой автомобиль в списке — прототип кроссовера Hengchi 5, созданный под брендом Evergrande. Аукцион пройдет 21 мая на шведской платформе Klaravik. Участвовать можно дистанционно, однако для покупателей не из Швеции потребуется регистрация в качестве юридического лица. Частные лица из Швеции могут торговаться без дополнительных условий.

Saab Automobile прекратил производство легковых автомобилей в 2011 году. В декабре того же года компания подала заявление о банкротстве.

В 2012 году активы обанкротившегося производителя выкупила шведско-китайская компания National Electric Vehicle Sweden (NEVS). NEVS владела заводом в Тролльхеттане и правами на производство моделей Saab 9-3, но не имела права использовать оригинальный логотип Saab.

В 2013–2014 годах NEVS выпустила ограниченную партию бензиновых Saab 9-3, однако наладить серийное производство не удалось. В последующие годы компания разрабатывала электрические прототипы, включая модели с полным приводом, самоуправляемый автомобиль и версию с увеличенным запасом хода. Ни один из этих проектов не был запущен в массовое производство.

В 2023 году NEVS остановила операции на заводе в Тролльхеттане.

До этого были названы 10 семейных кроссоверов, которые никогда не ломаются.

В частности, лучший результат — 85 баллов из 100 — показал Chevrolet Blazer, который вдобавок оказался одним из самых экономичных в обслуживании. Кроме того, в отношении модели не было ни одной отзывной кампании.

Ранее сообщалось, что в России рекордно выросли продажи подержанных пикапов.

 
Теперь вы знаете
Боюсь, что меня заменит ИИ: что делать, чтобы не потерять работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!