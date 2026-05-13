Появились первые кадры с места фатального ДТП на Ростовском шоссе

В Краснодарском крае произошло фатальное ДТП с участием иномарки. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».

«В 2 часа ночи на Ростовском шоссе, возле дилерского центра Kia, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что разбитые автомобили стоят на проезжей части. На месте собрались люди, при этом два человека без движений лежат на дороге. По данным канала, в результате инцидента мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, еще один человек – пострадал. Прибывшие медики экстренно доставили его в больницу.

До этого в Москве на МКАД авария с участием трех грузовиков затруднила проезд. На размещенных в сети кадрах видно, что в результате произошедшего грузовики получили повреждения. Кроме того, груз, который перевозили машины, разлетелся по дороге. На место массового ДТП прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

