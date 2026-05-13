Subaru готовит электрического преемника купе BRZ

Subaru выпустит электрический спорткар под маркой STI
Японская компания Subaru зарегистрировала торговые знаки ACX и ACX STI, что усилило слухи о новом спортивном купе. Об этом сообщает Carscoops.

Патентные заявки поданы в Австралии, США, Канаде и Великобритании. Интересно, что в документах для США, Канады и Британии указано описание: «Автомобили и их конструктивные части — электромобили». Это указывает на электрическую силовую установку. В то же время существуют и другие заявки («Flat Shift», «Rev Sync»), которые могут намекать на бензиновый мотор, сообщает портал.

По одной из версий, новинка может стать преемником BRZ. Также не исключается, что Subaru выпустит «горячий» вариант под брендом STI на базе будущего Toyota GR Celica, поскольку партнерство японских марок продолжается. А вот следующий BRZ может полностью перейти на электричество и получить более высокий дорожный просвет (как у концепта Sport Mobility).

