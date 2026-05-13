«Газель» на скорости разбила автомобиль с людьми, и это попало на видео

В Новой Москве на видео попало, как «Газель» опрокинулась в массовом ДТП

В Новой Москве автомобили разбились в массовой аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

ДТП произошло утром 5 мая на Калужском шоссе. Видеорегистратор автомобиля запечатлел инцидент. На кадрах видно, как грузовик врезается в «Газель», которая от удара падает на боковую часть и влетает в проезжающий автомобиль. На записи также заметно, что в момент столкновения у машины трескается лобовое стекло.

До этого в Москве на МКАД авария с участием трех грузовиков затруднила проезд. На размещенных в сети кадрах видно, что в результате произошедшего грузовики получили повреждения. Кроме того, груз, который перевозили машины, разлетелся по дороге. На место массового ДТП прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

На записи также заметно, что в результате столкновения в настоящее время движение транспорта в районе ДТП затруднено: автомобили едут медленно и собираются в пробку.

