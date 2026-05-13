Кроссовер Bestune T77 вернулся в Россию по цене от 1,9 млн рублей

В России возобновили продажи кроссоверов Bestune T77 по цене от 1,9 млн рублей

В России вновь начали продавать кроссоверы Bestune T77 от концерна FAW. Об этом сообщает российское представительств бренда. Производитель заявил о трех версиях модели по цене от 1,9 до 1,94 млн рублей.

В компании уточнили, что модель доступна для покупки в дилерских центрах. Кроссовер оснащается 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 160 лошадиных сил в паре с семиступенчатым роботом, привод — только передний.

Помимо T77, в российскую линейку Bestune входят лифтбэк B70 (от 2,84 млн рублей) и кроссовер T90 (от 3,13 млн рублей).

