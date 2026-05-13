Скорая с медиками внутри вылетела в кювет в Ленобласти, и это попало на видео

В Ленобласти на видео попало, как скорая вылетела в кювет в жестком ДТП

В поселке Белоостров Ленинградской области скорая опрокинулась в аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП СПб».

«Утром 6 мая на перекрестке Центральной улицы и Зеленогорского шоссе в Белоострове произошло ДТП с участием машины скорой помощи. Спецтранспорт ехал с включенной сиреной, когда в него врезался кроссовер Haval. По предварительным данным, водитель легковушки в этот момент выполнял поворот», – говорится в публикации.

Видеорегистратор запечатлел инцидент. На кадрах видно, как скорая выезжает на соседнюю полосу движения, где в нее врезается автомобиль. От удара машину с медиками отбрасывает в кювет. По данным канала, в результате произошедшего никто не пострадал.

