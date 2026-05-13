Видео: десятки авто раздавило сугробами на Камчатке

Mash: десятки машин раздавило сугробами в Петропавловске-Камчатском
В Петропавловске-Камчатском десятки автомобилей раздавило сугробами. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Зима на полуострове была рекордно снежной. Власти не справились своими силами, привлекали технику из других регионов, но проблема никуда не делась даже к концу весны. На видео — парковка у торгового центра: автомобили покоятся под завалами — многие покорежены», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что автомобили полностью завалены сугробами, при этом машины получили повреждения: у них смяты кузова, разбиты стекла, бамперы и капоты. По данным канала, некоторые водители до сих пор ищут свои автомобили.

До этого уснувший водитель устроил фатальное ДТП на трассе М-12. На опубликованных фото заметно, что в результате столкновения автомобили получили повреждения: у машин смяты кузова, разбиты стекла, бамперы, капоты, а их детали разлетелись по проезжей части. На место аварии прибыли сотрудники медицинских служб, которые госпитализировали семь пострадавших в аварии.

Ранее мощный пожар вспыхнул на федеральной трассе.

 
