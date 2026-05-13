Названы 4 причины появления пузырей на лакокрасочном покрытии авто с пробегом

На автомобилях с пробегом лакокрасочное покрытие нередко начинает вздуваться. Чаще всего это происходит из-за коррозии, некачественно выполненного кузовного ремонта или неправильного ухода за машиной. Об этом «Газете.Ru» сообщил директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

«Наиболее типичная ситуация развивается так: сначала через мелкие сколы и царапины под краску попадает влага. Затем на металле начинается коррозионный процесс, появляется ржавчина. По мере своего разрастания ржавчина занимает все больше места под лакокрасочным покрытием и попросту выдавливает его наружу, что и приводит к вздутию», — объяснил эксперт.

Если автомобиль перекрашивался с отступлением от технологии — например, поверхность была плохо подготовлена, применялись некачественные материалы или не соблюдалась нужная толщина слоев, — вздутие станет лишь вопросом времени, отметил Стрельбицкий. Даже если внешне работа выглядит приемлемо, скрытые дефекты рано или поздно дадут о себе знать.

Еще один фактор — агрессивная внешняя среда. Дорожные реагенты, соль, резкие перепады температур и ультрафиолет со временем разрушают лакокрасочный слой, особенно если защитное покрытие уже ослаблено, добавил специалист. Постоянное влияние этих разрушающих факторов постепенно нарушает целостность лакокрасочного слоя, делая его уязвимым для вздутий.

Наконец, использование жесткой химии, редкая мойка или, наоборот, частые мойки с агрессивными средствами могут ускорить деградацию покрытия, предупредил эксперт.

Ранее россиянам рассказали о пяти схемах обмана в автосервисах.