Злоумышленники получили доступ к персональные данные клиентов Skoda

Хакеры похитили данные тысяч клиентов Skoda через брешь в системе безопасности

Онлайн-магазин чешского автопроизводителя Skoda, входящего в концерн Volkswagen Group, подвергся хакерской атаке, в результате которой произошла утечка персональных данных клиентов. Об инциденте, произошедшем в Германии, сообщает IT Home.

В официальном уведомлении Skoda подтвердила, что злоумышленник использовал уязвимость в системе безопасности и получил кратковременный доступ к данным онлайн-магазина. После обнаружения утечки данных, компания временно отключила площадку в целях защиты и устранила брешь в защите.

В настоящее время расследованием занимаются специалисты по компьютерной криминалистике, уведомлены регулирующие органы в сфере защиты данных. По предварительным данным, хакерам удалось похитить имена клиентов, адреса, адреса электронной почты, номера телефонов, информацию о заказах, а также логины.

При этом пароли хранились в виде хэшей — преобразованных значений, однако злоумышленники могут попытаться их расшифровать, чтобы получить доступ к учетным записям пользователей.

Важно отметить, что данные банковских карт (номера, сроки действия, CVV-коды) не пострадали, поскольку их обработкой занимается сторонняя платежная система. Skoda уже оповестила всех клиентов, чьи данные могли быть скомпрометированы, и рекомендовала им как можно скорее сменить пароли, а также использовать разные пароли для разных онлайн-сервисов, отмечается в сообщении.

