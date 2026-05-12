Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Автомобили

Злоумышленники получили доступ к персональные данные клиентов Skoda

Хакеры похитили данные тысяч клиентов Skoda через брешь в системе безопасности
Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Онлайн-магазин чешского автопроизводителя Skoda, входящего в концерн Volkswagen Group, подвергся хакерской атаке, в результате которой произошла утечка персональных данных клиентов. Об инциденте, произошедшем в Германии, сообщает IT Home.

В официальном уведомлении Skoda подтвердила, что злоумышленник использовал уязвимость в системе безопасности и получил кратковременный доступ к данным онлайн-магазина. После обнаружения утечки данных, компания временно отключила площадку в целях защиты и устранила брешь в защите.

В настоящее время расследованием занимаются специалисты по компьютерной криминалистике, уведомлены регулирующие органы в сфере защиты данных. По предварительным данным, хакерам удалось похитить имена клиентов, адреса, адреса электронной почты, номера телефонов, информацию о заказах, а также логины.

При этом пароли хранились в виде хэшей — преобразованных значений, однако злоумышленники могут попытаться их расшифровать, чтобы получить доступ к учетным записям пользователей.

Важно отметить, что данные банковских карт (номера, сроки действия, CVV-коды) не пострадали, поскольку их обработкой занимается сторонняя платежная система. Skoda уже оповестила всех клиентов, чьи данные могли быть скомпрометированы, и рекомендовала им как можно скорее сменить пароли, а также использовать разные пароли для разных онлайн-сервисов, отмечается в сообщении.

До этого были названы 10 семейных кроссоверов, которые никогда не ломаются.

В частности, лучший результат — 85 баллов из 100 — показал Chevrolet Blazer, который вдобавок оказался одним из самых экономичных в обслуживании. Кроме того, в отношении модели не было ни одной отзывной кампании.

Ранее сообщалось, что в России рекордно выросли продажи подержанных пикапов.

 
Теперь вы знаете
«С ОМОНом дверь выносят». Как выбить долг с близкого человека и не стать врагом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!