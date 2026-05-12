Lotus возродит спорткар Esprit

Lotus объявил о создании 1000-сильного гибридного спорткара Esprit
Lotus официально подтвердил возвращение легендарного суперкара Esprit — новинка получит гибридную установку мощностью 986 л.с и поступит в продажу в 2028 году. Об этом сообщает портал Evo.

Автомобиль станет частью новой стратегии бренда Focus 2030, которую представил генеральный директор Lotus Group Фэн Цинфэн. Новый Esprit (ранее известный под индексом Type 135) будет производиться в Европе, а его дизайн во многом вдохновлен электрическим концептом Theory 1 2024 года.

В основе суперкара лежит карбоновый монокок с алюминиевыми подрамниками — решение, близкое к архитектуре McLaren. Lotus пока не раскрыл, кто станет поставщиком двигтелей, но решение может предложить компания Horse Powertrain — совместное предприятие Renault и Geely, которое недавно анонсировало 536-сильный мотор V6.

Решение о возвращении Esprit совпало с падением продаж Lotus: в 2025 году бренд реализовал всего 6,5 тыс. автомобилей — на 46% меньше, чем в 2024-м, а выручка упала на 44% до $519 млн при операционном убытке $423 млн.

