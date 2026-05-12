Садовое кольцо в Москве перекроют 16 мая для проведения мотофестиваля

В Москве с 14 по 17 мая в связи с проведением Московского мотофестиваля вводятся временные ограничения движения. Об этом сообщает портал Мэра и Правительства Москвы.

Перекрытия затронут внешнюю сторону Садового кольца, Университетскую площадь, Воробьевское шоссе, Бережковскую набережную, Бородинский мост, а также ряд других улиц. С полуночи 14 мая до 23:59 17 мая закроют Университетскую площадь в районе парковочного кармана на пересечении с улицей Косыгина. В ночь с 14 на 15 мая с 00:01 до 07:00 нельзя будет проехать по Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина в сторону последней.

А 16 мая с 00:01 до 19:00 на том же участке движение перекроют в обоих направлениях. Кроме того, с 07:00 и до окончания мероприятия для движения закроют первую крайнюю правую полосу на Университетском проспекте у Университетской площади по направлению к Мичуринскому проспекту.

Основные перекрытия запланированы на 16 мая. С 08:00 до 19:00 будет недоступна для проезда улица Косыгина от Мичуринского проспекта до дома №20. Начиная с 12:50 для транспорта закроют внешнюю сторону Садового кольца на всем протяжении. Также перекроют улицу Косыгина от дома 28 строения 1 до Воробьевского шоссе, само Воробьевское шоссе от улицы Косыгина до Бережковской набережной, Бережковскую набережную от Воробьевского шоссе до набережной Тараса Шевченко, Бородинский мост, съезды с Бородинского моста на набережную Тараса Шевченко, Большую Дорогомиловскую улицу в районе Бородинского моста, а также Смоленскую улицу от Бородинского моста до Садового кольца.

Движение на этих участках будут восстановлено по мере прохождения мотоколонны.

До этого юрист Валентина Бачурина заявила, что штраф в размере до 3000 рублей грозит мотоциклистам за шум двигателя по ночам, если он будет превышать установленные нормы.

Она предупредила, что байкеров могут привлекать к ответственности за громкий шум двигателя в городе. За эксплуатацию транспортных средств с превышением нормативов уровня шума днем мотоциклиста оштрафуют на 500 рублей.

1 апреля автоэксперт Игорь Моржаретто в ходе интервью для RT сообщил, что в России наблюдается сокращение числа дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклов.

«Ночью, а именно с 23:00 до 7:00 в будни и с 22:00 до 10:00 в выходные и праздники, превышение уровня шума уже будет квалифицироваться как нарушение общественного порядка. Штраф для мотоциклистов будет составлять от 2000 до 3000 рублей», — отметила Бачурина.

Ранее автоэксперт объяснил, как защитить мотоцикл от угона.