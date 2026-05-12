Названы 7 главных минусов японского вэна Honda Stepwgn

Праворульный вэн Honda Stepwgn пятого поколения массово завозится в Россию с японских аукционов. Несмотря на вместительный салон на 7–8 мест и высокий комфорт, у модели есть ряд существенных минусов, сообщил эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев.

Главный конструктивный недостаток — правый руль, делающий машину неудобной для ежедневного использования в России. Клиренс составляет всего 145–155 мм, что недостаточно для наших дорог, а за пределами Сибири ощущается дефицит запчастей, отметил эксперт.

По его словам, турбомотор 1.5 (150 л.с.), которым оснащено большинство машин, требует топлива АИ-98 и страдает от проблем с непосредственным впрыском: на впускных клапанах накапливается нагар, а форсунки и ТНВД засоряются. Форсунки могут начать «переливать» уже до 100 тыс. километров. Альтернативный гибридный атмосферник 2.0 л. менее прихотлив, но после 150 тыс. километров у него растет расход масла, а муфты фазорегуляторов со временем изнашиваются.

Вариатор Honda (LL-CVT) имеет уязвимое место — ремень Bosch, который иногда обрывается на пробеге 100–150 тыс. километров. Сервисмены рекомендуют превентивную замену ремня каждые 100 тыс. километров, так как при обрыве ремонт часто становится нерентабельным.

Среди эксплуатационных болячек: наполненные гелем сайлентблоки передних рычагов изнашиваются каждые 60–80 тыс. километров, стойки и втулки стабилизатора живут столько же.

Тормоза недостаточно эффективны — при частых торможениях диски перегреваются, а ресурс колодок составляет 50–60 тыс. километров.

Привод сдвижных дверей плохо переносит российские зимы: барахлит, издает посторонние звуки и иногда отказывает.

Штатная медиасистема не поддерживает Android Auto, не поддается русификации и имеет только Apple CarPlay, сказал Зиновьев.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

