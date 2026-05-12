В Санкт-Петербурге пассажирский автобус врезался в здание

Водитель автобуса из-за плохого самочувствия врезался в здание в Петербурге

Пассажирский автобус врезался в здание на улице Моисеенко в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».

Авария произошла в районе дома №22. На место происшествия уже прибыли сотрудники экстренных служб и медики.

«Водителю стало плохо», — отмечается в публикации.

Другие подробности о ДТП пока не поступали.

10 мая в Омской области школьный автобус столкнулся с большегрузным автомобилем. В момент аварии на автодороге Тюмень — Омск в салоне автобуса находились восемь детей, один из них получил несовместимые с жизнью травмы. По данным регионального министерства здравоохранения, еще девять человек пострадали. Среди них — семь несовершеннолетних, водитель автобуса и сопровождавший детей взрослый.

Губернатор российского субъекта Виталий Хоценко рассказал, что людям была оказана необходимая медицинская и психологическая помощь. Как сообщили в Госавтоинспекции, причиной ДТП стал выезд школьного автобуса на встречную полосу, на которой находилась фура.

Ранее в Москве рейсовый автобус сбил женщину.

 
