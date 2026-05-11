Видео: пьяный подросток пробежался по автомобилю ДПС на глазах у гаишников

В Ачинске на видео сняли, как подросток с разбегу приземлился на капот машины ДПС

В Ачинске подросток пробежал по крыше автомобиля ДПС. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

«Полицейские остановили «Тойоту» на улице Дружбы Народов и пока разбирались с водителем, 17-летний пацан придумал идею для ролика в соцсети. Бегуна задержали и выяснили, что он был пьян», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, как человек с разбегу прыгает на капот патрульной машины и пробегает по крыше. По данным канала, нарушителя привлекли к административной ответственности. Также в отношении его матери составили протокол по статье о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

