Названы китайские авто, которые могут стать проблемой для владельцев

Дилеры и владельцы столкнулись с риском: сразу несколько китайских брендов могут полностью прекратить работу в России. Эксперты перечислили марки, чьи автомобили уже сложно продать, а поставки запчастей находятся под вопросом. Об этом сообщает журнал Motor со ссылкой на данные «Автостата», мнения аналитиков и официальные заявления компаний.

Бренд Kaiyi официально ушел из России, передав гарантию дистрибьютору Jetour. При этом поддержка проданных машин фактически прекращена, в остатках — 38 автомобилей.

Эксперты прогнозируют: из-за роста утильсбора из 60 брендов останутся не более 10. В зоне риска марки с продажами менее 5–7 тыс. машин в год. Это Chery (импорт рухнул в 100 раз за январь-февраль 2026, продажи упали на 87%), Jetta (сайт не работает, колл-центр отключен, остатки 2023 года), SWM (продажи упали на 91%, сборка сворачивается), Livan (продажи единичны, скидки отменены), Soueast (ноль новых машин за два месяца 2026, общие продажи упали в 4,5 раза), Oting (десятки машин в месяц, нет локализации), MG (всего 2 продажи в январе 2026), Forthing (159 машин за весь 2025 год, падение 68%), VGV (15 машин за два месяца 2026).

Владельцы этих марок уже сейчас могут столкнуться с дефицитом запчастей и сервиса, а перепродать автомобиль будет крайне сложно.

