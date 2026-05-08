Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
Автомобили

Мотоциклист снял последние секунды своей жизни

В Самарской области байкер снял на видео последние секунды своей жизни

В городе Новокуйбышевске Самарской области мотоциклист на скорости влетел в автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Самара ДТП».

«Момент <...> ДТП в Новокуйбышевске, которое произошло утром 7 мая на улице Садовой, попал на запись видеорегистратора, закрепленного на шлеме <...> мотоциклиста», – говорится в публикации.

На кадрах видно, как водитель мотоцикла Honda начинает обгон, выезжает на встречную полосу, резко ускоряется и врезается в Lada, которая поворачивала налево с попутной полосы. На этом видео обрывается. По данным канала, в результате произошедшего байкер получил травмы, несовместимые с жизнью. Кроме того, пострадала водительница легковой машины: прибывшие медики госпитализировали женщину.

До этого в Томске на Иркутском тракте легковой автомобиль попал в серьезное ДТП с фурой. На опубликованных в сети кадрах видно, что в момент аварии детали разлетелись по проезжей части. На место ДТП прибыли оперативные службы города. О состоянии пострадавших не сообщается.

Ранее байкер разбился в ДТП во Владивостоке и попал на камеру.

 
Теперь вы знаете
Одна из самых мощных атак дронов на Москву, двукратный рост пенсий и предупреждение о магнитных бурях. Что нового к утру 8 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!