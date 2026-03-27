За услугу «трезвый водитель» могут лишить прав

Владельца автомобиля могут лишить прав, если вызванный для перегона подменный водитель окажется под воздействием алкоголя, наркотиков или запрещенных для водителей лекарств. Об этом журналу Motor рассказал автомобильный адвокат Лев Воропаев.

«Если гражданин в состоянии опьянения сел и управлял автомобилем, в котором находился собственник, это однозначно подтверждает факт того, что владелец машины передал ему право управления. В таком случае собственнику транспорта грозит наказание», — сообщил юрист.

По его словам, согласно части 2 статьи 12.8 КоАП РФ, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, влечет наложение штрафа в размере 45 тысяч рублей либо лишение права управления на срок от полутора до двух лет.

До этого Верховный суд (ВС) России постановил, что остановленный инспекторами на проезжей части дороги автомобиль не является препятствием. В таком случае объезд транспортного средства через сплошную линию разметки грозит крупным штрафом или лишением прав.

