Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Автомобили

За услугу «трезвый водитель» могут лишить прав

Автоюрист Воропаев: услуга «трезвый водитель» грозит лишением прав для хозяина авто
Владельца автомобиля могут лишить прав, если вызванный для перегона подменный водитель окажется под воздействием алкоголя, наркотиков или запрещенных для водителей лекарств. Об этом журналу Motor рассказал автомобильный адвокат Лев Воропаев.

«Если гражданин в состоянии опьянения сел и управлял автомобилем, в котором находился собственник, это однозначно подтверждает факт того, что владелец машины передал ему право управления. В таком случае собственнику транспорта грозит наказание», — сообщил юрист.

По его словам, согласно части 2 статьи 12.8 КоАП РФ, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, влечет наложение штрафа в размере 45 тысяч рублей либо лишение права управления на срок от полутора до двух лет.

До этого Верховный суд (ВС) России постановил, что остановленный инспекторами на проезжей части дороги автомобиль не является препятствием. В таком случае объезд транспортного средства через сплошную линию разметки грозит крупным штрафом или лишением прав.

Ранее юрист рассказал, как перекупы обманывают в договорах.

 
Теперь вы знаете
Смертельные трансжиры и канцерогены: 4 мифа о вреде пальмового масла, о которых уже пора забыть
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!