«Страшная ночная авария»: в Карелии появились кадры с места фатального ДТП

В Карелии водитель на черном авто разбился в ДТП

В Карелии автомобиль разбился в серьезной аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «Daily Карелия».

«Страшная ночная авария в Карелии <...> Авария случилась сегодня ночью в 01:02 в Кеми на Пролетарском проспекте. <...> Подробности неизвестны, но по фото видно, что удар был страшной силы. Автомобиль превратился в груду искореженного металла», – говорится в публикации.

На опубликованных в сети кадрах видно, что машина получила серьезные повреждения, а ее детали разлетелись по дороге. По данным канала, на место ДТП прибыли местные спасатели, которые сообщили, что травмы водителя оказались несовместимыми с жизнью.

До этого в Томске на Иркутском тракте легковой автомобиль попал в серьезное ДТП с фурой. На опубликованных в сети кадрах видно, что в момент аварии детали разлетелись по проезжей части. На место ДТП прибыли оперативные службы города. О состоянии пострадавших не сообщается. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

