На МКАД перекрыли движение

В Москве на МКАД временно перекрыли проезд. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение временно закрыто на внутренней стороне МКАД в районе Ленинского проспекта», – говорится в публикации.

До этого в Томске на Иркутском тракте легковой автомобиль попал в серьезное ДТП с фурой. На опубликованных в сети кадрах видно, что в момент аварии детали разлетелись по проезжей части. На место ДТП прибыли оперативные службы города. О состоянии пострадавших не сообщается. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Кроме того, на юго-востоке Москвы Audi и Porsche воспламенились на парковке. Первая иномарка выгорела практически полностью — огонь уничтожил переднюю часть и все под капотом. Вторая, немецкая, лишилась части бампера, у нее оплавились крыло и фара. На видео — два сильно поврежденных автомобиля. На размещенных кадрах также заметно, что в результате возгорания другие припаркованные автомобили не получили повреждений.

Ранее байкер разбился в ДТП во Владивостоке и попал на камеру.