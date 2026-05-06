Kaiyi ушла из России и передала клиентов компании Jetour

Kaiyi официально попрощалась с Россией и передала клиентов в Jetour

С 1 мая 2026 года «Вотур Мотор Рус» взяла на себя сервис и ремонт автомобилей Kaiyi, проданных через дилеров ООО «КАИ РУС». Об этом проекту «Авто Mail» заявил представитель китайского бренда.

«Мы благодарим за доверие к бренду Kaiyi и уверены, что переход функций послепродажного обслуживания к ООО «Вотур Мотор Рус» (ранее известный как Jetour) позволит поддержать высокий уровень качества сервиса и обеспечить бесперебойную поддержку клиентов», — добавил собеседник проекта.

Как отметили в компании, все гарантийные обязательства перед покупателями автомобилей у официальных дилеров Kaiyi остаются в силе. Это относится как к регламентным работам, так и к ремонту по гарантии.

Дилерские центры Kaiyi в настоящее время перезаключают сервисные соглашения с «Вотур Мотор Рус». При этом, как подчеркнули в компании, они продолжают оказывать гарантийную поддержку, проводить обслуживание и поставлять запчасти клиентам.

Ранее компания Haval прекратила продажи популярного кроссовера в России.