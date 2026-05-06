Компания Haval прекратила продажи популярного кроссовера в России

Согласно информации проекта «Авто Mail», российское представительство «Грейт Волл Мотор Рус» после обновления модели отказалось от вывода на рынок внедорожной модификации Dargo X.

«Было принято решение, что внедорожный потенциал, который ранее был доступен с Dargo X, теперь наши клиенты смогут получить в другой нашей модели — Haval H7, для которого доступна задняя межколесная блокировка», — рассказал представитель компании.

В середине весны в России стартовали продажи обновленного Haval Dargo 2026 модельного года. Ключевые изменения: черная глянцевая решетка радиатора, продольная светодиодная линия габаритных огней сзади, 19-дюймовые колесные диски, форсированный 2,0-литровый двигатель (200 л.с., 380 Нм) и новая мультимедийная система на операционной системе Coffee OS.

Модификация Dargo X представляла собой специальную внедорожную версию, которая ранее продавалась параллельно с обычным Dargo. Ее главное отличие от стандартного кроссовера — принудительная блокировка заднего дифференциала и экспертный режим, отключающий электронику для полного контроля на бездорожье.

Haval Dargo X на момент ухода с российского рынка оснащался двухлитровым турбомотором мощностью 192 л.с. (320 Нм), работающим в паре с семиступенчатым «роботом» и системой полного привода. Цены варьировались от 3,4 млн рублей за версию «Оптимум» до 3,6 млн рублей за топовую комплектацию «Премиум».

