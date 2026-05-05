Сочинец спалил Mercedes из-за благотворительности

В Сочи мужчина сжег иномарку после отказа владельца перевести деньги на благотворительность. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«48-летний мужчина ночью облил капот иномарки бензином и поджег. Все это увидела женщина и позвонила в полицию. Пиромана быстро нашли и задержали у него дома. Оказалось, он поссорился с владельцем машины после того, как тот отказался переводить крупную сумму денег на благотворительность», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что иномарка получила повреждения. По данным канала, ущерб составил более 2 млн рублей. Теперь нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.

