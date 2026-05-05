Россиян предупредили о лишении прав, если автопилот пересечет двойную сплошную

Водителя могут лишить прав, даже если двойную сплошную пересек автопилот, рассказал «Газете.Ru» адвокат Сергей Жорин. При этом штраф или лишение в такой ситуации можно оспорить по причине технического сбоя, который водитель не мог предотвратить, предупредил он.

«Для ПДД «водитель» — это лицо, управляющее транспортным средством. Нормы о том, что при включении автопилота водитель становится пассажиром, в ПДД нет. Поэтому китайский «автопилот» юридически остается системой помощи водителю, а не самостоятельным участником дорожного движения. Если машина в таком режиме пересечет двойную сплошную и выедет на встречную полосу, отвечать будет водитель. По ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ — штраф 7500 рублей или лишение права управления на срок от четырех до шести месяцев», — заявил он.

Жорин отметил, что, несмотря на включенный автопилот, водитель обязан контролировать ситуацию на дороге.

«Аргумент «это сделал автопилот» сам по себе не освобождает от ответственности. Водитель выбрал режим движения и обязан контролировать автомобиль. Защищаться можно, но уже по обычным основаниям: не было состава, неверная квалификация, ошибка фиксации, спорная разметка, крайняя необходимость, технический сбой, который водитель объективно не мог предотвратить, и так далее. Но это вопрос доказательств, а не автоматическая индульгенция от китайского завода-изготовителя», — заключил эксперт.

