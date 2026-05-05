«Перепуганные дети»: воронежцы устроили жесткий конфликт на проезжей части

В Воронеже водители атаковали автомобиль с детьми и попали на видео

В Воронеже водители начали конфликт на глазах у детей. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

«Перцовка в лицо, изувеченное авто и перепуганные дети: двое водителей не поделили дорогу у ТЦ «Арена». 4 мая, около 8 вечера, черная Mazda CX5 подрезала машину нашей подписчицы на перекрестке Лизюкова и 60 Армии. Ее молодому человеку, сидевшему за рулем, пришлось экстренно тормозить. Затем он догнал машину обидчика и не давал ей уехать, после чего из авто вышли двое людей», – говорится в публикации.

По словам местной жительницы, мужчина попытался забраться в ее автомобиль через окно, второй нарушитель хотел открыть машину и дергал ручки. В этот момент в транспорте находились двое детей, которые испугались.

Кроме того, во время конфликта злоумышленник попытался ударить водителя и вырвать из машины ключ, тогда автомобилист распылил перцовый баллончик.

