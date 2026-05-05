На Сахалине произошло жесткое ДТП из-за борща

Mash: массовое ДТП из-за борща случилось в Южно-Сахалинске
На Сахалине произошло массовое ДТП из-за борща. Об этом сообщает Telegram-канал «Amur Mash».

«На АЗС в микрорайоне Хомутово Toyota Corolla влетела в вереницу машин — пострадали четыре авто. Как рассказал водитель, сам он не виноват — дело в кастрюле супом: стояла в ногах, сдвинулась и зажала педаль газа», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что в результате аварии автомобили получили повреждения: у машин смяты кузова и разбиты капоты. На записи также заметно, что мужчина получил травму ноги.

До этого в Санкт-Петербурге массовая авария затруднила движение. Автомобилисты запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что на проезжей части стоят разбитые машины. ДТП произошло на съезде в Рыбацкое. В результате аварии образовалась автомобильная пробка, движение было затруднено.

Ранее в Симферополе автобус влетел в остановку с людьми.

 
