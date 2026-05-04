Стала известно причина массового ДТП с «КамАЗом» на МКАД в Москве

Дептранс Москвы: отказ тормозов у грузовика стал причиной ДТП с 14 авто на МКАД

Причиной массовой аварии на внутренней стороне 41-го километра МКАД в районе Тёплого Стана стал отказ тормозной системы у грузового автомобиля. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

Водитель грузовика 1992 года рождения уже подтвердил данную версию.

В ведомстве добавили, что правоохранительные органы выяснят все обстоятельства, включая вопрос прохождения технического осмотра машины. Данные для аннулирования пропуска уже переданы. На месте работают оперативные службы. По предварительным данным, жертв нет.

Авария произошла днем 4 мая 2026 года на внутренней стороне 41-го километра МКАД в районе Тёплого Стана.

Судя по видео речь идет о груженом самосвале. Он стоит в правом ряду у дорожного ограждения. Сзади собралась хаотичная пробка из нескольких десятков легковых и грузовых автомобилей.

