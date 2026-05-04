Опубликовано видео момента массовой аварии с «КамАЗом» и 14 автомобилями

Появилось видео момента ДТП с 14 авто и грузовиком на МКАД в Москве

Кадры с моментом массовой аварии на МКАД в Москве опубликовал Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«По предварительным данным, в ДТП виноват водитель грузовика 1992 года рождения, по его словам, причиной происшествия стал отказ тормозной системы у грузовика», — сообщает канал.

Предварительно, жертв в ДТП нет, на месте работают оперативные службы. В Дептрансе попросили водителей использовать альтернативные маршруты — через улицы Павла Фитина и Профсоюзная.

Авария произошла днем 4 мая 2026 года на внутренней стороне 41-го километра МКАД в районе Тёплого Стана.

Судя по видео речь идет о груженом самосвале. Он стоит в правом ряду у дорожного ограждения. Сзади собралась хаотичная пробка из нескольких десятков легковых и грузовых автомобилей.

До этого в Санкт-Петербурге массовая авария затруднила движение. Автомобилисты запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что на проезжей части стоят разбитые машины. ДТП произошло на съезде в Рыбацкое. В результате аварии образовалась автомобильная пробка, движение было затруднено.

Кроме того, Иркутской области автомобиль с людьми влетел в дерево и разбился.

