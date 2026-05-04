Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Автомобили

Опубликовано видео момента массовой аварии с «КамАЗом» и 14 автомобилями

Появилось видео момента ДТП с 14 авто и грузовиком на МКАД в Москве

Кадры с моментом массовой аварии на МКАД в Москве опубликовал Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«По предварительным данным, в ДТП виноват водитель грузовика 1992 года рождения, по его словам, причиной происшествия стал отказ тормозной системы у грузовика», — сообщает канал.

Предварительно, жертв в ДТП нет, на месте работают оперативные службы. В Дептрансе попросили водителей использовать альтернативные маршруты — через улицы Павла Фитина и Профсоюзная.

Авария произошла днем 4 мая 2026 года на внутренней стороне 41-го километра МКАД в районе Тёплого Стана.

Судя по видео речь идет о груженом самосвале. Он стоит в правом ряду у дорожного ограждения. Сзади собралась хаотичная пробка из нескольких десятков легковых и грузовых автомобилей.

До этого в Санкт-Петербурге массовая авария затруднила движение. Автомобилисты запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что на проезжей части стоят разбитые машины. ДТП произошло на съезде в Рыбацкое. В результате аварии образовалась автомобильная пробка, движение было затруднено.

Кроме того, Иркутской области автомобиль с людьми влетел в дерево и разбился.

Ранее крупные хищники выбежали на дорогу в российском регионе.

 
Теперь вы знаете
ИИ нас заменит — и экономика рухнет. Правда ли, что это неизбежно ждет россиян
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!