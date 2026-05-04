Появилось видео с места ДТП на МКАД, где грузовик протаранил 14 автомобилей

На видео попал грузовик, протаранивший 14 автомобилей на МКАД в Москве

В Сети появилось видео с места массового ДТП на МКАД в Москве с «КамАЗом» и 14 автомобилями. Кадры опубликовал Telegram-канал «На МКАДе ДТП МОСКВА».

Судя по видео, речь идет о груженом самосвале. Он стоит в правом ряду у дорожного ограждения. Сзади собралась хаотичная пробка из нескольких десятков легковых и грузовых автомобилей.

«Число пострадавших в массовом ДТП на МКАД выросло до семи. Среди них двое детей. Нескольких человек госпитализировали, ещё троим оказали помощь на месте», — также сообщил Telegram-канал 112.

Авария произошла днем 4 мая 2026 года на внутренней стороне 41-го километра МКАД в районе Тёплого Стана.

По предварительным данным, у большегруза отказала тормозная система, после чего он протаранил стоявшие в пробке автомобили. Информацию о пострадавших подтвердили в Госавтоинспекции, сообщает канал. Движение на участке МКАД в районе аварии затруднено. На месте работают сотрудники ДПС и бригады скорой помощи. Причины и обстоятельства происшествия уточняются.

