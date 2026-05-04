Грузовик снес 14 автомобилей на МКАД в Москве

На внутренней стороне 41-го километра МКАД в районе Теплого Стана в Москве произошло массовое ДТП с участием грузового автомобиля «КамАЗ» и 14 легковых машин, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По предварительным данным, у большегруза отказала тормозная система, после чего он протаранил стоявшие в пробке автомобили. В результате аварии пострадали три человека, среди них — двое детей. Информацию о пострадавших подтвердили в Госавтоинспекции, сообщает канал.

Движение на участке МКАД в районе аварии затруднено. На месте работают сотрудники ДПС и бригады скорой помощи. Причины и обстоятельства происшествия уточняются.

До этого в Санкт-Петербурге массовая авария затруднила движение. Автомобилисты запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что на проезжей части стоят разбитые машины. ДТП произошло на съезде в Рыбацкое. В результате аварии образовалась автомобильная пробка, движение было затруднено.

Кроме того, в Иркутской области автомобиль с людьми влетел в дерево и разбился.

