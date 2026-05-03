Минус 800 тысяч: названы автокомпании, которые сделали скидки к майским праздникам

На майские праздники скидки на автомобили сделали 11 брендов, перечисленных журналом Motor

Южнокорейский бренд KGM (бывший SsangYong) установил самые высокие дисконты на покупку новых машин по состоянию на начало мая 2026 года. Прямая скидка в 100 тысяч рублей также предусмотрена для покупателей ряда моделей GAC. Китайский Haval не предоставил прямых скидок на свои бестселлеры Jolion и M6, однако на менее ходовые модели компания серьезно снизила цены. В частности, при покупке Haval H5, H7 и H9 действует скидка 100 тысяч рублей. Столько же можно получить за пикап GWM Poer.

Chery, уходящий с российского рынка, распродает остатки машин. Чтобы стимулировать покупателей на приобретение седана Arrizo 8, компания установила скидку от 116 до 276 тысяч рублей. Бренд Tenet также старается заинтересовать покупателей сдачей автомобилей по системе трейд‑ин. Наибольший размер такой скидки — 250 тысяч рублей — обещан при покупке кроссовера Tenet T7. Geely предоставляет символическую прямую скидку лишь на кроссовер Monjaro в максимальной комплектации — 40 тысяч рублей. А вот бренд Belgee предлагает на кроссовер X50 прямую скидку 150 тысяч рублей и еще 250 тысяч рублей за трейд‑ин. На другие модели прямых выгод не предусмотрено.

«АвтоВАЗ» предлагает прямые дисконты от 50 до 70 тысяч рублей на Lada Granta в исполнениях Sport и Sportline, а на обычную Granta обещает выгоду до 333 тысяч рублей за счет трейд‑ина и кредитования с господдержкой. Бренд Soueast, несмотря на низкие продажи, не спешит давать крупные скидки. Его весеннее спецпредложение ограничивается прямой скидкой 50 тысяч рублей на кроссовер S07 в одной из комплектаций.

