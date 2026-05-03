В Новой Москве крысы испортили автомобиль

В Новой Москве крысы поселились во дворах жилых дворов. Об этом сообщает Telegram-канал «SHOT Проверка».

«Нашествие крыс началось в конце февраля, когда начал таять снег. Сначала десятки нор обнаружили рядом с мусорными баками, а вскоре грызуны переселились ближе к подъездам и детской площадке», – рассказала местная жительница.

По данным канала, в одном из жилых дворов крыса забралась под капот автомобиля и перегрызла проводку, оставив владелицу без машины. Причиной нашествия грызунов местные жители называют зимний мусорный коллапс: отходы месяцами не вывозили, они гнили прямо возле контейнерных площадок. Управляющая компания, как утверждают люди, игнорировала обращения. Сейчас больше всего крыс — именно у мусорных баков.

Жильцы жалуются в управляющую компанию, но дератизация не помогает — крыс становится больше. Люди боятся инфекции: грызуны переносят более 80 опасных заболеваний, заразиться можно даже через пыль с их выделениями.

